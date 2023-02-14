Россия в целом достигла поставленных стратегических целей в ходе специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки Западо не способна обороняться, считает китайский политолог-американист Люй Сян.

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — цитируют ТАСС Люй Сяна. Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении, пояснил он.

А украинские силы, по его словам, эксперты «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО», добавил Люй Сян.

Он указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. По его мнению, поставки Киеву более эффективных вооружений приведут лишь к расширению территории, охваченной военными действиями.

«Первыми, кто пострадает» в случае эскалации, станут два члена НАТО — Польша и Румыния, пояснил политолог, и США «столкнутся с настоящей дилеммой». Эффект от кризиса на Украине тогда «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года», заключил Люй Сян.