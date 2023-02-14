Хакеры отказались искать ошибки на «Госуслугах»

Руководитель хакерской группировки Phoenix с ником Chapaevv сообщил о том, что команда не будет принимать участие в объявленном Минцифры конкурсе по поиску ошибок в сервисе «Госуслуги».

«Постоянно в мире что-то происходит. Чаще всего это "что-то" — действия против нашего государства и русского народа, на которые нам, атакующим хакерам, необходимо максимально быстро и жестко ответить!», — прокомментировал «Газете.Ру» отказ от участия Chapaevv.

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Он уточнил, что у группировки не всегда остается время на сон, а начинать работу на легальном поприще не так выгодно — «черная» деятельность приносит денег в разы больше.

Саму идею привлечения белых хакеров Chapaevv оценил положительно. Он отметил, что сервис и так хорошо защищен, а новости о его взломе практически отсутствуют и даже иностранные специалисты не пытаются его атаковать, зная, что ничего не получится.