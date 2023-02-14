Математики объяснили вероятность выпадения решки

Математики считают, что вероятность выпадения орла и решки составляет 0,5, но это не позволяет предсказать, что выпадет в очередной раз, сказал профессор кафедры высшей математики физического факультета НГУ Артем Ковалевский.

«Если мы хорошо закручиваем монету при броске, то не можем предсказать, что выпадет. Но, подсчитывая число орлов после большого количества бросаний, видим: орел выпадает примерно в половине случаев», — цитирует Ковалевского «Наука в Сибири».

По его словам, чтобы угадать, какой стороной упадет хорошо закрученная монета надо очень точно знать ее скорость, направление и скорость вращения, учесть действие потоков воздуха.

Факторов много, но, тем не менее, монета движется по законам механики, и если очень точно все измерить в момент отрыва монеты от руки, то можно предсказать ее дальнейшую траекторию. В том числе вычислить, какой стороной она упадет.

«Случайность появляется здесь как синоним незнания причин. До начала двадцатого века считалось, что другой случайности не бывает. Но развитие квантовой физики вызвало на свет более глубокую случайность, которая, как предполагается, лежит в основе явлений. По современным представлениям, никто не определяет, когда электрону перейти с одной орбиты на другую. Электроны скачут по орбитам по законам случайности», — сказал математик.