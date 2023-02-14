Весь наблюдаемый человеком мир состоит из трех элементарных частиц — электронов, протонов и нейтронов. И у каждой из них был свой симметричный антипод — позитроны, антипротоны и антинейтроны, но они исчезли после рождения Вселенной.

После Большого взрыва образовалось равное количество элементарных частиц материи и антиматерии. Проблема в том, что при столкновении частицы и античастицы взаимоуничтожаются, а значит, все вещество во Вселенной должно было со временем исчезнуть. Но вещество сохранилось, и только в форме материи.

Почему же при равных шансах антиматерия исчезла? До недавнего времени эта была одна из главных загадок мироздания. Как выяснилось, асимметрия все же была. Эксперименты в Большом адронном коллайдере показали, что античастицы менее устойчивы, сказал заведующий отделом НИИ ядерной физики МГУ, профессор Эдуард Боос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Наука нашла границы Вселенной

«За счет большей устойчивости В-мезонов какое-то их количество остается, а неустойчивые античастицы все разваливаются. Этот остаток мог постепенно накапливаться, что и привело к появлению во Вселенной материи и исчезновению антиматерии, которая быстрее распадалась», — пояснил профессор.

Не нужно путать антиматерию и темную материю. Первая — это, по сути, обычное вещество, только из частиц с противоположными зарядами. Темная материя же — загадочная субстанция, из которой, предположительно, на 82-85% состоит Вселенная.