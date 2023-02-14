Дженна Ортега высказалась о сюжете второго сезона «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега рассказала о съемках в «Уэнсдей» и предположила, что увидят зрители во втором сезоне нашумевшего сериала.
Роль Уэнсдей принесла Ортеге мировую славу. Актриса призналась, что сниматься в проекте ей было довольно тяжело и работа чуть не довела ее до нервного срыва.
«Мне не спалось. Я вырвала себе волосы. <…> Было много звонков по FaceTime моему отцу, где я истерически плакала», — рассказала о напряженном графике съемок Ортега изданию Variety.
Уже известно, что сериал «Уэнсдей» официально продлен на второй сезон. Актриса призналась, что еще незнакома с будущим сюжетом. У нее есть свои пожелания на этот счет.
Ортега рассказала, что предпочла бы, чтобы второй сезон меньше фокусировался на любовных треугольниках, а вместо этого «просто сосредоточился на ней и ее опыте».
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