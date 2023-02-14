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Сломанную Вселенную показали в трейлере фильма «Флэш»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер к предстоящему фильму DC Comics «Флэш» был выпущен во время Суперкубка LVII, главную роль в картине сыграл Эзра Миллер.

Миллер играет роль Барри Аллена (Флэша). Герой хочет использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти мать, убитую много лет назад. Но его действия меняют ситуацию к худшему, ломая Вселенную.

В трейлере есть кадры из фильма «Человек из стали» 2013 года с Генри Кавиллом, а также два Бэтмена в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека.

Мировая премьера фильма «Флэш» назначена на 16 июня. В официальном российском прокате картину не покажут, поскольку она принадлежит компании Warner Bros, прекратившей сотрудничество с Россией.

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