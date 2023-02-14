Турция стала главным тайным партнером России по обходу санкций

Турция игнорирует антироссийские санкции и получает большие деньги от своего статуса транзитной страны, сообщает швейцарский телеканал SRF со ссылкой на свои источники.

После начала спецоперации Москве стало ясно, что из-за все более жестких санкций прямой импорт западной продукции станет невозможным. Российские власти запустили механизм параллельного импорта. Теперь санкционные товары из Азии, Европы и Америки в Россию везут через третьи страны.

Наибольшую выгоду от таких сложных торговых схем получает Турция, благодаря своему географическому положению, расскали источники. Она расположена на главном торговом пути между Средиземным и Черным морями. Турецкий экспорт в Россию с начала операции вырос на 86%.

Поскольку международные грузовые компании разорвали прямые связи с Россией, их суда теперь заходят в турецкие порты. Здесь товары разгружаются и переправляются в Россию с помощью небольших судоходных компаний, пояснил глава турецкой логистической компании Medkon Lines Махмут Ишик.

И это законно, поскольку Турция не участвует в западном эмбарго против России. Но и западные экспортеры продолжают бизнес с Россией через турецкие порты. Чтобы избежать обвинений в нарушении санкций, они меняют названия на контейнерах и меняют документы.