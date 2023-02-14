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ЕС спрогнозировал дефицит газа в Европе

Источник:
«Коммерсантъ»
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Газовая плита
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Еврокомиссия (ЕК) предупредила о возможном дефиците газа в Европе и спрогнозировала рост цен на топливо, говорится в экономическом прогнозе ЕК.

Оптовые цены на газ в Европе сейчас значительно ниже их уровня до февраля 2022 года, но риски роста в предстоящие месяцы и дефицит поставок зимой 2023–2024 годов сохраняются, приводит «Коммерсантъ» прогноз ЕК.

«Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать резкого роста цен, подобного тому, который произошел в 2022 году»,— говорится в документе.

После начала военных действий Россия поэтапно снижала потоки газа в Европу. Цены на газ в 2023 году стабилизировала теплая зимняя погода, позволившая сохранить запасы газа в подземных хранилищах.

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Экономика #Недра и ТЭК
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