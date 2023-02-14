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Google разработает собственные процессоры

Источник:
Sibnet.ru
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Процессор, установленный в материнскую плату
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

Google может выпустить первые серверные процессоры к 2025 году. Компания надеется создать конкуренцию Amazon на рынке облачных решений и сэкономить на собственных серверах.

В разработке находятся две модели ARM-процессоров по 5-нанометровой технологии, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники. Первый проект уже направлен для тестового производства тайваньской компании TSMC.

Текущее решение на основе процессоров Intel и AMD оказалось слишком дорогим. Собственное производство чипов позволит Google меньше зависеть от сторонних поставщиков, сэкономить на комплектующих и модернизировать собственные сервисы с меньшими затратами.

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Google не единственная компания, планирующая выпускать собственные чипы с целью экономии. К 2025 году Alibaba Cloud планирует перевести часть своих облачных сервисов на свои процессоры.

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MuCbE

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