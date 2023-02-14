Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

В советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

По данным разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла», говорится в ежегодном докладе NIS.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — отмечается в документе.

Президент Владимир Путин в конце сентября 2022 года заявлял, что не блефует и готов использовать все средства для защиты России, и указывал, что именно со стороны Запада поступают угрозы применения ядерного оружия.