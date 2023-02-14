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Сноуден назвал разговоры о НЛО «шумовой завесой»

Источник:
ТАСС
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
Фото: jurvetson / Attribution License

Шум со сбитыми НЛО над Северной Америкой нужен для отвлечения внимания от обвинений США во взрыве «Северных потоков», считает бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

«Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне», — цитирует ТАСС Сноудена. «Паника вызвана искусственным путем» и призвана отвлечь внимание журналистов «ерундой с воздушными шарами» от обсуждения проблем с бюджетом и обвинений США во взрыве «Северных потоков».

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш 8 февраля в своей статье заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Херш утверждает, что решение о проведении операции принял президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зарегистрировало три «неопознанных объекта», два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один — над территорией Канады.

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Политика #Мир
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