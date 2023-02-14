Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о разработке законопроекта о возврате к зимнему и летнему времени. По мнению авторов инициативы, «жить надо вместе с солнцем».

«В административных центрах субъектов России средний солнечный полдень ... не должен наступать ранее 13.10 местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22.00, а восход не будет раньше 4.30 утра. То, что надо!» — написал Матвеев в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что время только 12 регионов удовлетворяют этому требованию, остальные 73 субъекта — нет. И это доказывает необходимость возврата летнего времени.

Он также добавил, что не считает этот проект первоочередным, есть более важные вопросы. Однако считает необходимым уделить внимание этому вопросу, так как человеческие биоритмы никто не отменял и «жить надо вместе с солнцем, когда оно встает, находится в зените и заходит».