НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильмы Disney исчезнут из видеосервисов 28 февраля

Источник:
Sibnet.ru
1002 1
кадр из фильма «Король лев»
Фото: © кадр из фильма «Король Лев»

Часть фильмов студии Disney пропадет с российских видеосервисов с 28 февраля из-за закончившейся лицензии.

Информация о возможности посмотреть проекты Disney до 28 февраля появилась в самих видеосервисах. Среди таких фильмов «Звездные войны», «Один дома», фильмы Marvel, «Король Лев», все мультфильмы Pixar и другие.

В марте у российских сервисов заканчивается лицензия на показ фильмов, а продлевать контракт Disney не планирует.

По мнению бизнес-коуча и инвестора Азата Валиева, потеря фильмов Disney для стримингов станет серьезным ударом. «У людей будет меньше причин продлевать подписки», — прокомментировал Валиев в телеграм-канале. 

В марте 2022 года многие зарубежные киностудии прекратили сотрудничество с Россией из-за военной спецоперации. Также в декабре канал Disney прекратил вещание в России.

Еще по теме
Дженна Ортега высказалась о сюжете второго сезона «Уэнсдей»
Сломанную Вселенную показали в трейлере фильма «Флэш»
Первый трейлер «Форсажа 10» намекнул на возвращение Брайана О'Коннора
«Шаляпин»: сериал о жизни великого русского баса
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)

GammiPluh

держите в курсе, ваше мнение очень важно для нас

MuCbE

Потомки древних укров походу решили к своим предкам улететь, в очередной раз

mosquito__2010

Сея пафосные словеса чует мое сердце один из звоночков в преддверии грандиозного шухера.