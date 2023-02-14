Фильмы Disney исчезнут из видеосервисов 28 февраля

Часть фильмов студии Disney пропадет с российских видеосервисов с 28 февраля из-за закончившейся лицензии.

Информация о возможности посмотреть проекты Disney до 28 февраля появилась в самих видеосервисах. Среди таких фильмов «Звездные войны», «Один дома», фильмы Marvel, «Король Лев», все мультфильмы Pixar и другие.

В марте у российских сервисов заканчивается лицензия на показ фильмов, а продлевать контракт Disney не планирует.

По мнению бизнес-коуча и инвестора Азата Валиева, потеря фильмов Disney для стримингов станет серьезным ударом. «У людей будет меньше причин продлевать подписки», — прокомментировал Валиев в телеграм-канале.

В марте 2022 года многие зарубежные киностудии прекратили сотрудничество с Россией из-за военной спецоперации. Также в декабре канал Disney прекратил вещание в России.