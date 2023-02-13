Оператор МТС представил детскую подписку

Оператор МТС объявил о запуске универсальной подписки МТС Junior, которая объединяет множество детских сервисов

Это первая экосистемная подписка для детей, подчеркивает пресс-служба компании. Подписка предоставляется 30 дней бесплатно, а затем стоимость составит 149 рублей в месяц.

С подпиской Junior родители смогут узнать местоположение ребенка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе, отслеживать заряд батареи, получать уведомления, когда ребенок покинет дом, школу или двор.

Сам ребенок получает доступ к мультфильмам и другому детскому контенту в онлайн-кинотеатре Kion, подскастам и песням в МТС Music, а также к развивающим курсам LogicLike.

Также подписка предлагает дополнительные услуги, такие как защита ребенка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет.