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Оператор МТС представил детскую подписку

Источник:
Sibnet.ru
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Салон МТС
Фото: © Sibnet.ru

Оператор МТС объявил о запуске универсальной подписки МТС Junior, которая объединяет множество детских сервисов

Это первая экосистемная подписка для детей, подчеркивает пресс-служба компании. Подписка предоставляется 30 дней бесплатно, а затем стоимость составит 149 рублей в месяц.

С подпиской Junior родители смогут узнать местоположение ребенка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе, отслеживать заряд батареи, получать уведомления, когда ребенок покинет дом, школу или двор.

Сам ребенок получает доступ к мультфильмам и другому детскому контенту в онлайн-кинотеатре Kion, подскастам и песням в МТС Music, а также к развивающим курсам LogicLike.

Также подписка предлагает дополнительные услуги, такие как защита ребенка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет.

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Топ комментариев

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

GammiPluh

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