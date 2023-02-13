Трудовое воспитание вернут в российские школы

Минпросвещения поддержало идею вернуть в школы трудовое воспитание. Сейчас в Госдуме готовят соответствующий законопроект.

Согласно документу, детей будут привлекать к труду в школе с их согласия или с согласия родителей. Также трудовое воспитание предполагает возвращение в программу уроков труда.

На таких занятиях школьников будут учить столярничать, готовить, шить. В настоящее время специалисты готовят соответствующие изменения в образовательные стандарты.

В действующем законе говорится, что дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, а задания от педагогов должны быть исключительно в этих рамках.

Привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой, пока запрещается. Кроме того, для этого требуется письменное согласие родителей.