НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Трудовое воспитание вернут в российские школы

Источник:
«Российская газета»
370 3
Фото: shixart1985 / Attribution License

Минпросвещения поддержало идею вернуть в школы трудовое воспитание. Сейчас в Госдуме готовят соответствующий законопроект.

Согласно документу, детей будут привлекать к труду в школе с их согласия или с согласия родителей. Также трудовое воспитание предполагает возвращение в программу уроков труда.

На таких занятиях школьников будут учить столярничать, готовить, шить. В настоящее время специалисты готовят соответствующие изменения в образовательные стандарты.

В действующем законе говорится, что дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, а задания от педагогов должны быть исключительно в этих рамках.

Привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой, пока запрещается. Кроме того, для этого требуется письменное согласие родителей.

Еще по теме
Новосибирцы вышли на митинг из‑за строительства магазина вместо школы
VK начал набор на два бесплатных IT‑курса
Учебник истории с разделом про СВО появится в школах 1 сентября
Правительство внесло изменение в сервис онлайн поступления
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
40
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
37
Премьер Польши назвал поражение России целью Европы
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
31
Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей