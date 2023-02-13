НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров предложил «забрать» Одессу и Харьков

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

России в рамках военной операции на Украине необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина», — отметил он.

Осенью прошлого года Кадыров, говоря об уходе российских войск из Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области, утверждал, что эти города будут возвращены обратно.

Тема: Военная операция на Украине
Российские войска использовали в Донбассе новую тактику
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля
Путин отметил героизм российских морпехов
Россия ракетным ударом заблокировала переброску оружия ВСУ
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров предложил «забрать» Одессу и Харьков
Запущено «всевидящее око» для слежения за Рунетом
Российские войска использовали в Донбассе новую тактику
Экспортер японских авто с пробегом удивился росту их поставок в Россию
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

GammiPluh

твой, ты же любишь такой риск?

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)