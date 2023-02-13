Кадыров предложил «забрать» Одессу и Харьков

России в рамках военной операции на Украине необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина», — отметил он.

Осенью прошлого года Кадыров, говоря об уходе российских войск из Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области, утверждал, что эти города будут возвращены обратно.