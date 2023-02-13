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Новый сезон «Патриота» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Третий сезон сериала «Патриот» про Саню Кучина стартует на канале ТНТ с 13 февраля в 20.00. Зрители увидят знакомых и новых героев.

В третьем сезоне главный герой Саня Кучин продолжит поиски своего отца и поймет, является ли он родственником бывшего американского президента Дональда Трампа.

К своим ролям вернулся Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Владимир Сычев, Владимир Афанасьев и другие.

Также в сериале появятся камео — боец Александр Емельяненко, телеведущая Елена Летучая и музыкальная группа The Hatters.

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