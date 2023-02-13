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Ефремов передумал просить смягчения наказания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: putnik / CC BY 3.0

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП и просивший заменить оставшийся срок на принудительные работы, отказался от более мягкого наказания.

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в сообщении суда.

ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года в Москве. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров, он умер от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики.

Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима. В январе 2023 года Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы.

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ЧП #Громкое дело #Светская хроника
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