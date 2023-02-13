Windows 11 сможет настраивать RGB‑подсветку без сторонних утилит

Microsoft работает над внедрением встроенной поддержки RGB-подсветки игровых аксессуаров. Это позволит настраивать освещение мышек, клавиатур, наушников и других LED-компонентов без установки сторонних программ.

Пользователь Twitter Albacore обратил внимание на то, что в тестовых сборках Windows 11 появились намеки на интеграцию в систему элементов настройки яркости, эффектов, скорости и цветов подсветки. Он прикрепил к сообщению изображение нового интерфейса.

Albacore отметил, что спецификации для контроля подсветки выпущены еще в 2018 году и его находка указывает на то, что работы по интеграции управления RGB в Windows не прекращались. По его мнению, новые возможности ОС могут стать началом конца в существовании низкокачественных приложений RGB Game Gear.

Фото: © Albacore

RGB-подсветка — красочное оформление геймерских аксессуаров с помощью LED-ламп и лент. Она позволяет заставить устройства светиться определенным цветом, соответствовать игровому интерфейсу или просто красочно мигать в нужном ритме.