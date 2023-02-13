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Экспортер японских авто с пробегом удивился росту их поставок в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ypy31 / CC0

Поставки автомобилей с пробегом из Японии в Россию в 2022 году выросли почти на треть, сообщил официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

«Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом», — цитирует ТАСС представителя JUMVEA.

По его данным, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тысячи машин с пробегом из Японии. Но сейчас объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Сотрудник отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.

Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ. Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовала хорошая работа порта Владивостока и падение курса иены по отношению к доллару и евро.

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Топ комментариев

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

GammiPluh

твой, ты же любишь такой риск?

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)