Philips анонсировала наушники для сна

Phillips анонсировала наушники Kokoon N7808 специальной конструкции с учет вероятности использования во сне. Они компактны, не повредят слуховой проход при долгом лежании на одном боку и сами остановят воспроизведение, поняв, что пользователь заснул.

Наушники толщиной всего 6 мм, но по всем характеристикам соответствуют 20 мм устройствам. Компактность динамиков достигнута путем перемещения практически всех сенсоров специальный модуль. Во время использования он находится сзади на шее и не мешает.

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Интеллектуальная система Kokoon N7808 имеет специальные датчики контроля сна. Наушники сами остановят воспроизведение после засыпания и могут генерировать белый шум, чтобы компенсировать окружающие звуки и не дать им разбудить пользователя.

Наушники используются совместно с приложением-компаньоном, оно может отслеживать качество сна, его длительность и фазы.Phillips Kokoon N7808 уже можно заказать за 174 доллара, в будущем цена возрастет до 249 долларов.