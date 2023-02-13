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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска использовали в Донбассе новую тактику

Источник:
Sibnet.ru
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Мотострелковая бригада в Туве
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские войска прибегли к новой тактике на Украине, они продвигаются небольшими темпами и занимают выгодные рубежи, применяя современную технику и выдавливая украинских военных.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнил, что такая тактика наступления используется на всей линии боевого соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

Подполковник также рассказал, что украинская пропаганда называет российских солдат «оккупантами», однако на практике местные жители встречают их доброжелательно.

«Потому что в тех городах и районах, которые мы освободили, местные жители как раз говорят о том, что приходят освободители, а не оккупанты», — отметил Марочко.

Тема: Военная операция на Украине
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