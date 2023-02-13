Минцифры заплатит за ошибки на «Госуслугах»

Минцифры запускает первое масштабное тестирование портала «Госуслуги». В течение трех месяцев пользователям предлагают заработать на найденных ошибках.

«За успешную работу багхантеры получат до 1 миллиона рублей. Программа пройдёт на двух платформах в несколько этапов. После каждого из них Минцифры подведёт итоги и анонсирует новые условия: сроки, бюджет, системы для проверки», — сообщается на сайте «Госуслуг»

В рамках публичной программы поиска уязвимостей багхантерам предлагают бросить вызов самым защищенным отечественным площадкам: «Госуслуги» и «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

За незначительные ошибки подарят сувенирную продукцию, уязвимости средней тяжести оценивают до 50 тысяч рублей, высокой — 50-200 тысяч, а за критические баги платят 1 миллион рублей. Общий призовой фонд первого этапа — 10 миллионов рублей.

Принять участие в багбаунти могут граждане России возрастом от 14 лет (несовершеннолетним требуется согласие родителей). Регистрация проводится на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.