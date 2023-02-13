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Минцифры заплатит за ошибки на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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портал Госуслуг на смартфоне
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры запускает первое масштабное тестирование портала «Госуслуги». В течение трех месяцев пользователям предлагают заработать на найденных ошибках.

«За успешную работу багхантеры получат до 1 миллиона рублей. Программа пройдёт на двух платформах в несколько этапов. После каждого из них Минцифры подведёт итоги и анонсирует новые условия: сроки, бюджет, системы для проверки», — сообщается на сайте «Госуслуг»

В рамках публичной программы поиска уязвимостей багхантерам предлагают бросить вызов самым защищенным отечественным площадкам: «Госуслуги» и «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА). 

За незначительные ошибки подарят сувенирную продукцию, уязвимости средней тяжести оценивают до 50 тысяч рублей, высокой — 50-200 тысяч, а за критические баги платят 1 миллион рублей. Общий призовой фонд первого этапа — 10 миллионов рублей.

Принять участие в багбаунти могут граждане России возрастом от 14 лет (несовершеннолетним требуется согласие родителей). Регистрация проводится на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.

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Топ комментариев

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

GammiPluh

твой, ты же любишь такой риск?