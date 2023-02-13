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Запущено «всевидящее око» для слежения за Рунетом

Источник:
«Интерфакс»
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Ростелеком. Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Система «Окулус» для автоматизированного поиска различных нарушений законодательства в изображениях и видео с использованием технологий компьютерного зрения запущена в России.

Обслуживанием системы занимается «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору. В декабре 2022 года «Окулус» протестировали в работе, а с января 2023 года начали интегрировать с системами мониторинга.

«Окулус» умеет искать запрещенный контент в текстах, изображениях и видеофайлах в Рунете благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.

«Окулус» может анализировать изображения и кадры видеоматериалов, а также текстовую информацию, включая расшифровку QR-кодов, переписки в чатах и каналах мессенджеров, надписей, URL-адресов, субтитров.

Мощность системы составит 200 тысяч изображений в сутки. Ранее специалисты центра анализировали изображения и видео преимущественно вручную: в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день.

Среди нарушений, которые попали в приоритетный перечень для выявления, попали изображения и видео с признаками экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, призывы к суицидам, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

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Топ комментариев

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

У Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...

GammiPluh

твой, ты же любишь такой риск?