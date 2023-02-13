Запущено «всевидящее око» для слежения за Рунетом

Система «Окулус» для автоматизированного поиска различных нарушений законодательства в изображениях и видео с использованием технологий компьютерного зрения запущена в России.

Обслуживанием системы занимается «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору. В декабре 2022 года «Окулус» протестировали в работе, а с января 2023 года начали интегрировать с системами мониторинга.

«Окулус» умеет искать запрещенный контент в текстах, изображениях и видеофайлах в Рунете благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.

«Окулус» может анализировать изображения и кадры видеоматериалов, а также текстовую информацию, включая расшифровку QR-кодов, переписки в чатах и каналах мессенджеров, надписей, URL-адресов, субтитров.

Мощность системы составит 200 тысяч изображений в сутки. Ранее специалисты центра анализировали изображения и видео преимущественно вручную: в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день.

Среди нарушений, которые попали в приоритетный перечень для выявления, попали изображения и видео с признаками экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, призывы к суицидам, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.