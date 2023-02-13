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Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг США
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Посольство США в России призвало граждан, находящихся на территории России, срочно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию «из-за непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а проживающие или путешествующие по РФ американцы должны немедленно покинуть страну из-за «риска задержаний», следует из текста предупреждения.

Российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».

Посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на подобных акциях.

После начала российской военной операции на Украине американское посольство в Москве не раз обращалось к своим гражданам с призывом уехать из России. Последний раз такое обращение было размещено в конце сентября, после объявленной в стране частичной мобилизации.

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