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Первый трейлер «Форсажа 10» намекнул на возвращение Брайана О'Коннора

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели финальных частей «Форсажа» представили первый полноценный трейлер 10-й части фильма, в нем показаны все члены семьи Доминика Торетто, которые столкнутся с новым злодеем.

История тянется с пятой части «Форсажа», где Торетто и его команда украли 100 миллионов долларов у коррумпированного бизнесмена в Рио-де-Жанейро. Доминик уничтожил империю бразильского наркобарона Эрнана Рейеса, но у того остался сын Данте, который 12 лет готовил план — уничтожить семью Торетто.

В кадрах после титров «Форсажа 9», где Торетто пришлось сражаться с собственным братом, семья Доминика сидит за столом, ожидая кого-то еще из близких. Возможно, речь шла как раз о Джейкобе Торетто (Джон Сина), поскольку в трейлере он появился в команде главных героев или о маме Дома и Джейкоба, которая тоже фигурирует в трейлере. 

Вполне возможно и долгожданное возвращение Брайана О'Коннора. Его персонаж исчез из франшизы после смерти актера Пола Уокера, но братья актера говорили, что готовы сняться в «Форсаже». На это намекает и появление кадров с Брайаном из пятой части в трейлере 10-го фильма, и то, что главный злодей связан именно с дуэтом Торетто и О'Коннора.

Зрителям не придется ждать от 10-го «Форсажа» чего-то нового. Трейлер подтверждает продолжение типичного боевика с абсурдными экшен-сценами и пафосными монологами героев о ценности семьи.

Мировая премьера «Форсажа 10» запланирована на 17 мая, в российских кинотеатрах официального релиза не ожидается. 10-й фильм станет предпоследним во всей франшизе. 

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