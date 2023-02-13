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Мамаев оценил слова Кокорина о пользе тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Александра Кокорина

Российский футболист Павел Мамаев оценил высказывание друга, форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин.

Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, ведь это полезный опыт и хорошая школа.

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это каклибо комментировать, но мое мнение такое», — сказал Мамаев в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года спровоцировали две драки в центре Москвы и побили несколько человек. Суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — один год и шесть месяцев. В сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Кокорин сейчас играет за кипрский «Арис». Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры.

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