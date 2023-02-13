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Депутаты предложили обезличить пачки сигарет

Источник:
Sibnet.ru
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Пачки сиграет
Фото: © Sibnet.ru

Госдума обсуждает инициативу по введению единого внешнего вида для всех упаковок из-под сигарет. Это, по мнению авторов инициативы, поможет снизить привлекательность табака для курильщиков.

«В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — цитирует РИА Новости депутата Госдумы Султана Хамзаева.

На единой упаковке сигарет не должно быть названий брендов, корпоративных цветов и товарных знаков. Сигареты должны будут иметь шаблонный цвет, содержать название бренда в едином размере и шрифте, информацию о вреде табака.

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Парламентарий уверен, что такие меры позволяют ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

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