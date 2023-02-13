Вице-премьер оценил эффекты модернизации Омского НПЗ

Вице-премьер Александр Новак оценил работу самого современного комплекса глубокой переработки нефти, строительство которого было завершено на Омском НПЗ в конце 2022 года, сообщила пресс-служба «Газпром нефти». Благодаря новому комплексу глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100% — это рекордный показатель для нефтеперерабатывающих заводов в России и мире.

Инвестиции «Газпром нефти» в этот проект превысили 160 миллиардов рублей. Новый комплекс объединяет секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря которым полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию.

С его пуском Омский НПЗ получил возможность увеличить выпуск дизельного топлива на 27% в сравнении с допандемийным 2019 годом, автомобильного бензина — на 15%, авиационного керосина — на 7%. С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута.

В строительстве комплекса глубокой переработки нефти участвовали крупнейшие российские производители, которые изготовили более 60% всего оборудования. В структуре комплекса предусмотрены современные цифровые системы управления технологическими процессами и безопасностью производства. Свыше 15 тысяч цифровых датчиков ведут мониторинг работы комплекса, включая экологические параметры.

«Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Газпром нефть» продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты. В этом году мы построим на Омском НПЗ уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера», который позволит с эффективностью в 99,9% очищать воду, используемую при работе завода», — сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Масштабная модернизация Омского НПЗ, проводимая «Газпром нефтью» с 2008 года, служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», — добавил губернатор Омской области Александр Бурков.