Первый большой сериал про жизнь знаменитого оперного певца Федора Шаляпина расскажет его историю от детства до взросления и популярности. Премьера «Шаляпина» состоится на канале «Россия» в понедельник, 13 февраля.

Роль Федора Шаляпина сыграл Александр Горбатов. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник.

Сюжет сериала «Шаляпин»

Сюжет сериала «Шаляпин» начнется еще в 1886 году в Казани, где родился будущий артист. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного – он мечтает только о музыке и театре.

Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и немедленно покоряет публику мощным басом. Но по-настоящему талант Шаляпина (Александр Горбатов) раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов).

Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь).

Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит жизни без детей, без оперы и без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор.

О перевоплощении в Шаляпина

Во время подготовки к съемкам режиссер сериала Егор Анашкин прослушал все оперы, которые исполнял Шаляпин. Также он посмотрел различные театральные постановки этих опер, чтобы потом воплотить в сериале некоторые из самых интересных моментов.

Кандидатура актера Александра Горбатова на главную роль возникла еще в самом начале кастинга, тем не менее, отбор длился около полугода. На Шаляпина рассматривали не только известных драматических актеров, но и провинциальных артистов и оперных певцов.

По фактуре Горбатов более худой и сухой, нежели Шаляпин. Но «толстить» актера не стали, а лишь слегка уплотняли борта пиджака, чтобы добавить немного объема силуэту главного героя. Для роли ему осветлили волосы и сделали такую же стрижку, какую носил артист.

Также Горбатову вставляли виниры и подкладывали к деснам специальные гелиевые наполнители, чтобы у главного героя была шикарная улыбка с безупречными зубами, а щеки стали чуть круглее.

Локации съемок «Шаляпина»

Съемки картины проходили в главных исторических местах Москвы, Санкт- Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода. А также в городе Тутаев и вдоль Волги между Ярославлем и Костромой.

Съемочная группа побывала в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени Комиссаржевской, Драматическом театре Костромы, театрах оперетты Москвы и Санкт-Петербурга.

Также на экране зрители увидят Дом-музей Шаляпина в Москве и музей-квартиру Шаляпина в Питере, Музей-усадьбу Репина. А на Витебском вокзале «Музей железных дорог России» предоставил для съемок подлинный паровоз тех времен.

Авторы картины также использовали съемки с применением коптера, что позволило снять Большой театр с необычного ракурса.

В Санкт-Петербурге пришлось перекрывать целые кварталы, в частности перед цирком и перед Мариинским театром. Руководство Мариинки на время съемок позволило снять с фасада огромную афишу. А чтобы скрыть расположенную рядом с театром стройку, пришлось возводить фальшивые фасады.

Чтобы скрыть дорожную разметку, улицы Москвы и Санкт-Петербурга засыпали песком (или снегом для зимних сцен), а все современные ограждения, парковочные столбики, дорожные знаки, указатели – маскировали или вовсе убирали на время.

Премьера исторической драмы «Шаляпин» — с 13 февраля в 21.20 на телеканале «Россия».