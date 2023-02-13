Сладости приводят к депрессии

Сладости могут приводить к депрессии, это связано с выработкой противовоспалительных веществ при ожирении, которые блокируют выработку «гормона радости», сообщила врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Если нам грустно, рука сама собой тянется к вкусненькому. "Съешь пирожное — станет лучше", — часто слышим мы. Но это большая ошибка! Сладости, которыми люди часто заедают плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию», — написала в телеграм-канале Павлова.

По словам врача, ожирение приводит к воспалению жировой ткани. Оно сопровождается производством большого количества противовоспалительных веществ — простагландинов, блокирующих работу «гормона радости» серотонина. Он отвечает за хорошее настроение, без него невозможно почувствовать счастье.

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«Все съеденные пирожные, откладываясь на вашей талии, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге — к блокированию серотонина. А значит, сама природа не даст вам чувствовать радость жизни», — объяснила эндокринолог.

К ожирению приводят не только сладости, но и фастфуд, и майонез, и любая жирная пища. Но именно сладким люди привыкли «заедать» плохое настроение. В результате «сладкой терапии» настроение будет падать еще больше.

Врач советует нормализовать питание, избавиться от воспаления, тогда плохое настроение и грусть будут преследовать реже.