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Роскосмос запустит модуль орбитальной станции в 2027 году

Источник:
Sibnet.ru
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МКС, модуль «Звезда»
Фото: © NASA

Научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) запустят в 2027 году, еще четыре модуля — в период с 2028 по 2030 годы, сообщил главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

Точные сроки запуска определят по итогу эскизного проектирования, оно завершится в 2023 году. «Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке», — цитирует ТАСС Кожевникова.

Станция, подчеркнул он, будет практически «вечной», потому что проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей. Доставлять экипажи к станции будет перспективный транспортный корабль с космодрома Восточный. Это позволит реализовать стратегию «новая станция - новый корабль - новый космодром».

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

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vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

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nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

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