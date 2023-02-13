Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал России в годовщину начала спецоперации — 23 и 24 февраля — «великие события», которые она «запомнит».
По его словам, «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях»
«Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины»,— цитирует «Коммерсантъ» Кулебу.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. В этот день страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе ограничений.
vova97ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили
nifnifпросто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...
nicollaichЩа цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.
antibacilaУ Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...