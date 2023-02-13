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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля

Источник:
«Коммерсантъ»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал России в годовщину начала спецоперации — 23 и 24 февраля — «великие события», которые она «запомнит».

По его словам, «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях»

«Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины»,— цитирует «Коммерсантъ» Кулебу.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. В этот день страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе ограничений.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

У Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...