Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал России в годовщину начала спецоперации — 23 и 24 февраля — «великие события», которые она «запомнит».

По его словам, «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях»

«Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины»,— цитирует «Коммерсантъ» Кулебу.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. В этот день страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе ограничений.