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Огромную открытку нарисовали на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Около 100 посетителей парк-отеля «Кумуткан» создали на льду Байкала снежную открытку — изображение размером 20 на 40 метров, сообщается в группе отеля во «ВКонтакте».

«Если в прошлом году, когда мы рисовали первую открытку, снега было 30–40 сантиметров, то в этом — 5–10 сантиметров. Снег был очень твердый. Но совместными усилиями мы справились за два часа. Еще час заняла проливка льда, чтобы рисунок получился четким. Всего на открытку ушло около 10 часов», — говорится в сообщении.

Снежная открытка на льду Байкала
Снежная открытка на льду Байкала
Фото: © vk.com/kumutkan_03

Открытка посвящена Сагаалгану, который в 2023 году празднуется 21 февраля. Это новый год у буддистов. Дата праздника высчитывается по лунному календарю и совпадает с концом зимы и началом весны.

В 2022 году вся Россия объединилась в память о дедушке Валере из Приамурья. Простой пенсионер рисовал картины на льду, а когда его не стало — дело подхватили жители страны. В том числе и в Бурятии.

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Жизнь #Туризм #Бурятия
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Топ комментариев

vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

У Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...