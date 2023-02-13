Огромную открытку нарисовали на льду Байкала

Около 100 посетителей парк-отеля «Кумуткан» создали на льду Байкала снежную открытку — изображение размером 20 на 40 метров, сообщается в группе отеля во «ВКонтакте».

«Если в прошлом году, когда мы рисовали первую открытку, снега было 30–40 сантиметров, то в этом — 5–10 сантиметров. Снег был очень твердый. Но совместными усилиями мы справились за два часа. Еще час заняла проливка льда, чтобы рисунок получился четким. Всего на открытку ушло около 10 часов», — говорится в сообщении.

Снежная открытка на льду Байкала Фото : © vk.com/kumutkan_03

Открытка посвящена Сагаалгану, который в 2023 году празднуется 21 февраля. Это новый год у буддистов. Дата праздника высчитывается по лунному календарю и совпадает с концом зимы и началом весны.

В 2022 году вся Россия объединилась в память о дедушке Валере из Приамурья. Простой пенсионер рисовал картины на льду, а когда его не стало — дело подхватили жители страны. В том числе и в Бурятии.