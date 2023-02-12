Президент Венгрии заявила о важности отношений с Россией

Венгрия хотела бы сохранить сотрудничество с Россией, потому что ее экономика является одной из определяющих в мире, заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Нам надо это учитывать в долгосрочной перспективе», — цитирует ТАСС Новак. По ее словам, Венгрия вынуждена уже сейчас думать о том, как будут развиваться ее отношения с Россией и Украиной после завершения конфликта.

В то же время Новак отметила, что Венгрия не считает Россию своим самым главным деловым партнером, поскольку ее основные экономические интересы связаны в первую очередь с Евросоюзом.

Президент также подтвердила, что Венгрия взяла курс на диверсификацию поставок энергоносителей и намерена «снизить зависимость» от российских нефти и газа.