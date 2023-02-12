Путин отметил героизм российских морпехов

Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм российских морских пехотинцев в сражениях в ходе специальной военной операции.

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» со словами главы государства выложил в воскресенье в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Пехота морская работает <...> прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — сказал Путин после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее сообщалось, что 40-я и 155-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно действовали в районе Угледара. Благодаря этим соединениям морпехов российским войскам удалось значительно продвинуться на линии фронта.

Президент России в январе указал на важность поддержки участников СВО. По его словам, военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России.