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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин отметил героизм российских морпехов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм российских морских пехотинцев в сражениях в ходе специальной военной операции.

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» со словами главы государства выложил в воскресенье в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Пехота морская работает <...> прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — сказал Путин после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее сообщалось, что 40-я и 155-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно действовали в районе Угледара. Благодаря этим соединениям морпехов российским войскам удалось значительно продвинуться на линии фронта.

Президент России в январе указал на важность поддержки участников СВО. По его словам, военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

брехун

После разгрома вагнеровцев под Угледаром ?

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

GammiPluh

Призыв в пустоту - на Украине нет того кто может вести переговоры, а запад желает войны