ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры, говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась, приводит ТАСС бюллетень организации.

«Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — сказано в документе.

По меньшей мере из 18 стран поступают сообщения о случаях холеры. Поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира сейчас находятся в периоде межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы, прогнозирует ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны «сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы».