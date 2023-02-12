Президент Польши предсказал поражение Украины без срочной помощи

Российская армия может победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — приводит РБК заявление Дуда.

Журналисты напомнили ему, что многие сторонники Республиканской партии США согласились бы отдать России часть территории Украины. Дуда отверг такой сценарий, заявив, что такие вопросы могут решать только украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

Дуда при этом уверен «в ответственности тех в Вашингтоне, кто принимает решения», поскольку «американская помощь — самая большая из всех».

Путин не раз говорил ранее о неизбежности победы России на Украины. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — сказал российский лидер.