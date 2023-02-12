НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гигантский разлом после землетрясения в Турции показали на видео

Источник:
РИА Новости
330 0

Разлом шириной более 200 метров и глубиной свыше 30 метров появился после землетрясения в турецкой провинции Хатай. Телеканал NTV опубликовал его видео, снятое с дрона.

Сдвиг почв произошел на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали, что слышали взрыв.

«Был очень большой взрыв, я его не видел, но слышал звук. Когда я утром посмотрел в эту сторону, к сожалению, увидел такие руины. Раньше это поле было ровным. Теперь здесь даже экскаватор не может пройти», — приводит РИА Новости слова одного из них.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 665 человек.

Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

Еще по теме
Ледовый удар зафиксировали на Байкале
Город с самым холодным февралем нашли в России
Превышение концентрации пыли зафиксировали в Новосибирске
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Гео #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
40
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
37
Премьер Польши назвал поражение России целью Европы
35
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи