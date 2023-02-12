Гигантский разлом после землетрясения в Турции показали на видео

Разлом шириной более 200 метров и глубиной свыше 30 метров появился после землетрясения в турецкой провинции Хатай. Телеканал NTV опубликовал его видео, снятое с дрона.

Сдвиг почв произошел на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали, что слышали взрыв.

«Был очень большой взрыв, я его не видел, но слышал звук. Когда я утром посмотрел в эту сторону, к сожалению, увидел такие руины. Раньше это поле было ровным. Теперь здесь даже экскаватор не может пройти», — приводит РИА Новости слова одного из них.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 665 человек.

Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.