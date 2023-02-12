Пригожин заявил о взятии Красной горы российскими силами

Российские силы взяли поселок городского типа Красная гора, расположенный к северу от Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора», — приводит слова Пригожина его пресс-служба, опубликовавшая фото, подтверждающие взятие поселка.

Бойцы ЧВК «Вагнер» у поселка Красная гора в ДНР Фото : © t.me/concordgroup_official

Он отметил, что в радиусе 50 километров, «плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут». «После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно», — пояснил Пригожин.

«Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так», — уточнил Пригожин.