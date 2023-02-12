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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ракетным ударом заблокировала переброску оружия ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны России.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», — говорится в сообщении.

Все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские войска остановили работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокировали переброску вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий, отметили в российском военном ведомстве.

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В районе Нового Буга в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, а возле Шебелинки в Харьковской области — радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6.

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

брехун

После разгрома вагнеровцев под Угледаром ?

Vitall2005

Обычный сервис коих сейчас куча, МТС, сбер, яндекс

GammiPluh

Призыв в пустоту - на Украине нет того кто может вести переговоры, а запад желает войны