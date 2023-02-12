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Спрос на золото в России вырос в пять раз

Источник:
«Коммерсантъ»
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Спрос на золотые слитки и монеты в 2022 году в России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом — больше, чем в каких-либо других странах., следует из данных Всемирного совета по золоту.

При этом в доле мирового спроса на Россию в 2022 году пришлось только 2%, пишет Financial Times. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. На долю Китая пришлось 19% мирового спроса.

По мнению экспертов, спрос на золото вырос из-за геополитической нестабильности. Они отмечают, что на фоне дефицита евро и долларов частные инвесторы искали способы сохранения своих средств, из-за чего выросла популярность золота, приводит «Коммерсантъ» выдержки из статьи.

Эксперты добавили, что для некоторых инвесторов хранение золота может стать проблемой. Не все понимают, что «нельзя хранить слитки в коробке из-под обуви», сказала финансовый консультант Наталья Смирнова.

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