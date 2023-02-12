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Эксперты рассказали, как Россия бросила вызов Западу в Африке

Источник:
Hespress
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Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Мали
Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Мали
Фото: © МИД России

Россия вытеснит Францию и составит конкуренцию Америке на африканском континенте, пишет обозреватель марокканского издания Hespress Нуреддин Икджан.

«Глава МИД России Сергей Лавров совершил африканское турне, чтобы укрепить присутствие Москвы на континенте в то время, когда Африка стала свидетелем противостояния США и Китая и снижения влияния Франции», — отметил Икджан.

Политолог Навфал Буамри полагает, что Москва стремится сохранить свои интересы в Африке из-за украинского конфликта и хочет разобраться в региональных и международных балансах сил: кто поддерживает Запад, а кто Россию.

«Соединенные Штаты, как и Россия, в разгар геостратегических сдвигов, происходящих на африканской арене, обычно обращаются к политическим связям для проведения консультаций и обмена стратегическими взглядами», — пояснил специалист в области международных отношений Хишам Мутадид.

Так после визита Лаврова формально нейтральная ЮАР решила провести совместные военные учения с Россией и Китаем. Это один из примеров, как большая часть мира идет своим путем, отказываясь от «порядка», который пытается навязать Запад, считают эксперты.

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Политика #Мир
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