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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

NYT заявила о скатывании США в прямую войну с Россией

Источник:
The New York Times
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Украина проигрывает военный конфликт. США делают все, чтобы этого не случилось и неизбежно скатываются в прямую войну с Россией, написал в газете The New York Times политический аналитик Кристофер Колдуэлл.

Украинский конфликт превратился в битву на истощение в стиле Первой мировой войны. А в таких битвах выигрывают те, у кого демографические и промышленные ресурсы больше. «Россия имеет более чем в три раза больше населения, нетронутую экономику и превосходную военную технику», — отметил аналитик.

Администрация президента США Джо Байдена стремится переломить ситуацию в пользу Киева. По мнению Колдуэлла, у этой стратегии — эскалации — «дурная слава». Штаты начинают заменять Украину в качестве главного противника России на поле боя. «Трудно сказать, когда эта точка будет достигнута и или уже достигнута», — сказал аналитик.

Он напомнил, что причерноморский регион для России — важнейшее геополитическое направление. Российская армия сражалась за контроль над этими территориями сотни лет. И нет никаких оснований считать, что Москва уступит сейчас, полагает аналитик. 

По его мнению, это классическая война между империями за территорию и власть на границах . «В этой конфронтации у России нет хороших вариантов для отступления, есть только стимулы следовать за США вверх по лестнице эскалации», — заключил Колдуэлл.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

брехун

После разгрома вагнеровцев под Угледаром ?

Wolf Hound

Володе по барабану думаю будет.

Vitall2005

Обычный сервис коих сейчас куча, МТС, сбер, яндекс