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Трюдо сообшил об уничтожении неопознанного объекта над Канадой

Источник:
ТАСС
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Истребитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбил неопознанный объект в небе над Северной Канадой, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом», — цитирует ТАСС Трюдо. По его словам, объект был уничтожен американским истребителем F-22.


Трюдо отметил, что ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта он обсудил с президентом США Джо Байденом. «Теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады. Канадские СМИ от источников узнали, что это «могут быть шары-шпионы».

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