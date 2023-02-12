Врач рассказал о вреде сна до обеда в выходные

Стремление «доспать» в выходные за ранние подъемы в будние дни опасно для здоровья, предупредил врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Проблема непродолжительного сна затрагивает очень многих россиян и это сказывается на продолжительности жизни и здоровье. Но еще хуже, когда люди пытаются «доспать» в выходные, рассказал «Вечерней Москве» Полуэктов.

По его словам, такая смена режима является для организма шоковой. Это может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Также долгое лежание опасно для здоровья позвоночника.

Продолжительный сон в выходные негативно сказывается на когнитивных функциях. Когда тело долгое время находится в горизонтальном положении, к мозгу поступает меньше крови, что тормозит умственные процессы, отметил врач.

А еще нарушаются обменные процессы, из-за чего на боках начинает откладываться лишний жир. В выходные дни лучше не залеживаться в постели, посоветовал Полуэктов.