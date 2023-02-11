Названы худшие пароли Рунета

Пароль
Фото: © Sibnet.ru
Российская компания DLBI проанализировала данные «утекших» в 2022 году учетных записей российского интернета. В итоге аналитикам удалось сформировать своеобразный хит-парад худших паролей Рунета.
Всего злоумышленники угнали 1 500 547 458 учетных записей. В Рунете пятерка самых популярных паролей из скомпрометированных за все время выглядит следующим образом:
- 123456
- qwerty
- 123456789
- 12345
- qwerty123
Это пароли можно смело считать самыми худшими в сегменте российского интернета. Однако если анализировать пароли только за 2022 год, то топ получится иной:
- 33112211
- 123456 (3)
- 1q2w3e4r
- 123456789 (6)
- qwerty (9)
Заметно, что пользователи стали в последние годы использовать более сложные пароли, однако они все равно становятся легкой добычей сетевых взломщиков.