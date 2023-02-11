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Названы худшие пароли Рунета

Источник:
DLBI
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Фото: © Sibnet.ru

Российская компания DLBI проанализировала данные «утекших» в 2022 году учетных записей российского интернета. В итоге аналитикам удалось сформировать своеобразный хит-парад худших паролей Рунета.

Всего злоумышленники угнали 1 500 547 458 учетных записей. В Рунете пятерка самых популярных паролей из скомпрометированных за все время выглядит следующим образом:

  1. 123456
  2. qwerty
  3. 123456789
  4. 12345
  5. qwerty123

Это пароли можно смело считать самыми худшими в сегменте российского интернета. Однако если анализировать пароли только за 2022 год, то топ получится иной:

  1. 33112211
  2. 123456 (3)
  3. 1q2w3e4r
  4. 123456789 (6)
  5. qwerty (9)

Заметно, что пользователи стали в последние годы использовать более сложные пароли, однако они все равно становятся легкой добычей сетевых взломщиков.

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vova97

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