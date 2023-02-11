Названы худшие пароли Рунета

Российская компания DLBI проанализировала данные «утекших» в 2022 году учетных записей российского интернета. В итоге аналитикам удалось сформировать своеобразный хит-парад худших паролей Рунета.

Всего злоумышленники угнали 1 500 547 458 учетных записей. В Рунете пятерка самых популярных паролей из скомпрометированных за все время выглядит следующим образом:

123456 qwerty 123456789 12345 qwerty123

Это пароли можно смело считать самыми худшими в сегменте российского интернета. Однако если анализировать пароли только за 2022 год, то топ получится иной:

33112211 123456 (3) 1q2w3e4r 123456789 (6) qwerty (9)

Заметно, что пользователи стали в последние годы использовать более сложные пароли, однако они все равно становятся легкой добычей сетевых взломщиков.