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Китайские смартфоны OnePlus заблокировали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OnePlus

Купленные в Китае смартфоны OnePlus 11 блокируются за пределами КНР, проблема затрагивает несколько стран, включая Россию.

Смартфоны, купленные в Китае и включенные за пределами Китая, лишаются функции звонков, написал в своем телеграм-канале главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров.

OnePlus — дочерний бренд китайской компании Oppo. Российское представительство бренда уточнило, что OnePlus официально не поставляется на российский рынок.

Региональная блокировка активируется, если в китайскую модель OnePlus вставить российскую SIM-карту. Чтобы решить проблему, придется устанавливать на смартфон глобальную прошивку.

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