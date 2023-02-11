Президент России Владимир Путин поручил с 2023 года начать использовать для расселения россиян из аварийного жилья малоэтажные деревянные дома заводского изготовления

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья»,— сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Глава государства попросил правительство и Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос. По словам Путина, надо расширять использование технологий типового деревянного домостроения.

Планируется, что российские власти могут с 2024 года позволить возводить застройщикам пятиэтажки из дерева. Также уже есть успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов.