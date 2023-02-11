Землетрясение в Турции приравняли к взрыву 500 атомных бомб

Мощность двух землетрясений на юго-востоке Турции, которые произошли 6 февраля, сравнима с одновременным взрывом 500 атомных бомб, заявил представитель турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

«Продолжительность первого сильного землетрясения составляет 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составляет 45 секунд. Энергия, высвобожденная двумя землетрясениями, имеет энергию 500 атомных бомб», — сказал эксперт.

С 6 февраля специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям зафиксировали более 2 тысяч афтершоков. Большинство из них имело магнитуду выше четырех. В ряде регионов образовались разломы глубиной около 30 метров и шириной около 200 метров.

Согласно последним данным турецких властей, число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 20 тысяч, более 80 тысяч человек были ранены.